دافيد سيلفا يعلن موعد رحيله عن مانشستر سيتي ويلمح بالاعتزال

أعلن النجم الإسباني، دافيد سيلفا، رحيله عن فريق مانشستر سيتي في الصيف المقبل، وذلك خلال تصريحات نقلتها صحيفة الجارديان البريطانية صباح، اليوم الأربعاء.

وقال سيلفا: "عشر سنوات كافية بالنسبة لي، مبدئيا مان سيتي كانوا يتحدثوا عن سنتين أخرى إضافية، ولكن هذه ستكون الأخيرة".

وأضاف: "لا أستطيع تخيل نفسي ألعب لفريق آخر ضد السيتي، لذلك 10 سنوات كافية، وهذا هو الأمر كله".

وألمح سيلفا برغبته في إعلان الاعتزال بعد رحيله عن السيتي بنهاية الموسم المقبل.