منتخب الريشة الطائرة يغادر للمشاركة في بطولتي بنين وكوت ديفوار

غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول للريشة الطائرة، فجر اليوم الأربعاء، متوجهة إلى دولة بنين للمشاركة فى بطولة بنين الدولية والتي تقام خلال الفترة من 27 وحتى 30 يونيو

الجاري.

ويعقب المشاركة في بطولة بنين، يطير منتخبنا لخوض منافسات بطولة كوت ديفوار الدولية أيضًا والمقامة في الفترة من 4 وحتى 7

يوليو المقبل. تضم قائمة منتخبنا الوطني 4 لاعبين وهم "أحمد صلاح - أدهم حاتم - هادية حسني - ضحى هاني".

كان منتخبنا قد توج مؤخرًا بميداليتان "فضية وبرونزية" خلال مشاركته في بطولة موريشيوس الدولية والتي أقيمت منذ أيام.