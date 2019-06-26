اليوم.. انطلاق تصفيات المنطقة المؤهلة لأمم أفريقيا لكرة السلة بمشاركة منتخب مصر

تنطلق، اليوم الأربعاء، تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة أفريقيا لكرة السلة، والتي ستقام في أوغندا، بمشاركة منتخب مصر الأول رجال وسيدات.
ويستهل منتخب الرجال مشواره في التصفيات بمواجهة نظيره الرواندي حيث تضم المجموعة منتخبات كينيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا. ويقود المنتخب عصام عبدالحميد مدير فني للفريق.
بينما يواجه منتخب السيدات مع نظيره الكينى وفقًا لما أسفرت عنه القرعة حيث وقع المنتخب مع أوغندا وكينيا ورواندا، ويقوده فنيًا إيهاب الألفي.
وتضم قائمة منتخب الرجال كلا من أحمد مهيب، أحمد عزب، أيمن شوكت، هيثم كمال، رامى إبراهيم، أحمد عادل، مصطفى المكاوى، عمر
بينما تضم قائمة السيدات منة الله عوض، ميرال أشرف، ندا نافع، ميار إيهاب، ريم أسامة، أسرار ماجد، نور الله على، جنة مصطفى، ريم هشام، هالة مصطفى، ثريا محمد، رنيم الجداوى، وإيهاب الألفى مديرا فنيا.
ويرأس بعثة المنتخبين فى البطولة خالد القوصى عضو مجلس إدارة الاتحاد.
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