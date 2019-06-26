رياضة | ماذا حدث في معسكر المنتخب بعد استبعاد عمرو وردة؟

حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، على عقد جلسة نفسية فورية مع لاعبي الفراعنة، عقب استبعاد زميلهم عمرو وردة من المعسكر، لأسبب سلوكية.

وتأتي الجلسة لحث اللاعبين، على ضرورة نسيان ما حدث صباح اليوم والتركيز فقط على مباراة الكونغو الديمقراطية، لتحقيق الصعود للدور المقبل من البطولة.

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كما حرص هاني رمزي المدرب العام، على منح لاعبيه بعض كلمات الثقة، مؤكدا أن ما حدث هو مجرد تصرف فردي، وعدم الانشغال به قبل المباراة المرتقبة.

وقرر الاتحاد المصري برئاسة هاني أبوريدة وبالتشاور مع الجهاز الفني، استبعاد عمرو وردة لاعب المنتخب، لأسباب سلوكية وتورطه في فيديو جنسي، ليستكمل المنتخب البطولة بقائمة تضم 22 لاعبا.

ويلتقي المنتخب الوطني الكونغو الديمقراطية، مساء اليوم الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للأمم الإفريقية.