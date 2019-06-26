رياضة | عاجل.. أول رد فعل من عمرو وردة على واقعة الفيديو الجنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد فعل من عمرو وردة على واقعة الفيديو الجنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام عمرو وردة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أيك أثينا اليوناني بتقديم الاعتذار للجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، وجميع زملائه بالمنتخب عما بدر منه خلال الساعات الماضية.

وأكد وردة، على أنه كان مخطئا ويستحق العقوبة، مشيرًا إلى أنه تقبلها بصدر رحب، وأنه سيحاول التغير فيما هو قادم، كما ودع زملائه وتقدم لهم بالإعتذار مطالبا إياهم بتحقيق لقب بطولة الأمم الإفريقية.

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وقرر الاتحاد المصري برئاسة هاني أبوريدة وبالتشاور مع الجهاز الفني، استبعاد عمرو وردة لاعب المنتخب، لأسباب سلوكية وتورطه في فيديو جنسي، ليستكمل المنتخب البطولة بقائمة تضم 22 لاعبا.

ويلتقي المنتخب الوطني الكونغو الديمقراطية، مساء اليوم الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للأمم الإفريقية.