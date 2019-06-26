رياضة | استبعاد عمرو وردة من المنتخب مدى الحياة

قرر مجلس إدرة تحاد الكرة استبعاد عمرو وردة لاعب وسط المنتخب وفريق أتروميتوس اليونانى مدى الحياة من المشاركة مع المنتخبات الوطنية.

وجاء قرار استبعاد عمرو وردة من المشاركة مع المنتبخات الوطنية مدي الحياة، بسبب سلوكه السئ عقب انتشار مقطع فيديو غير أخلاقي يدين اللاعب من جديد.

وكان اتحاد الكرة قد قرر استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب، قبل أن يتم التصديق على قرار استبعاده مدى الحياة من المشاركة مع المنتخبات الوطنية في الفترة القادمة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الكونغو الديمقراطية فى العاشرة مساء اليوم باستاد القاهرة، فى قمة مباريات المجموعة الأولى.