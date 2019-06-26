رياضة | اللجنة الأولمبية تنعي ببالغ الحزن شهداء مصر في الحادث الإرهابي بسيناء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة الأولمبية تنعي ببالغ الحزن شهداء مصر في الحادث الإرهابي بسيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنعى اللجنة الأولمبية المصرية ببالغ الحزن والأسى، شهداء مصر الأبرار الذين استشهدوا جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف الحواجز الأمنية بسيناء وأسفر عن استشهاد ستة من رجال الأمن.

وتتقدم اللجنة الأولمبية المصرية بأسم كل الرياضيين المصريين بصادق العزاء وخالص المواساة والمؤازرة .

وتدين اللجنة الأولمبية بأشد عبارات التنديد والاستنكار هذا العمل الارهابي الذي يزيد الشعب المصري تماسكا في مواجهة الإرهاب الغاشم الذي يستهدف أمن وأمان البلاد.. تحيا مصر .. تحيا مصر .. تحيا مصر .