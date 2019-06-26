رياضة | إيمونيكي: فخور باللعب في مصر وانتظروا تنزانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيمونيكي: فخور باللعب في مصر وانتظروا تنزانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال إيمانويل إيمونيكي المدير الفني للمنتخب التنزاني، إنه فخور بتواجده في مصر مؤكدًا اللاعبين ’منوا بحلمهم ويحاول التطوير من أنفسهم وفي وضع يسمح لهم بالتنافس مع باقي الفرق.

Advertisements

وأضاف إيمونيكي بالمؤتمر الصحفي: نحن نتمنى أن نستفيد من مشاركة ٢٤ منتخب ونستفيد خبرات كافية ، وسنتمكن من التعامل مع الوضع عندما نملك الكرة وعندما نفقدها.. هدفنا ألا نخسر أما كينيا وللعلم كينيا وتنزانيا أشقاء وجئنا على نفس الطائرة وسنحاول أن تظهر شكل حضاري في المباراة".