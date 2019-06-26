رياضة | موعد مباراة أوغندا ضد زيمبابوي في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة أوغندا ضد زيمبابوي في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام اليوم الأربعاء ثاني جولات المجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الافريقية والتي تجمع بين منتخبي زيمبابوي ضد أوغندا والتي تجمع المنتخبان على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وكان المنتخب الأوغندي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة الاولى على نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين مقابل لا شيء.

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فيما سقط منتخب زيمبابوي في فخ منتخب مصر في المباراة الافتتاحية التي أقيمت يوم الجمعة بهدف واحد مقابل لا شيء.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

وفيما يخص القنوات الناقلة للمباراة ستكون متاحة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 وقناة إتش دي 2 ويعلق عليها عادل خلو