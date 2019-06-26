رياضة | الأهلي يعلن عودة حارسه من الإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يعلن عودة حارسه من الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جاهزية علي لطفي للمشاركة مع الفريق في المران الجماعي بعد شكواه من آلام بسيطة في اليد خلال مران الفريق الذي أقيم أمس على ملعب التتش، في إطار تحضيرات الأهلي للفترة المقبلة.

واشتكى لطفي من آلام في اليد خلال مشاركته في مران الحراس وتدخل الجهاز الطبي قبل أن يعود من جديد للمشاركة مع الحراس ويستكمل المران على الجانب البدني.

ويخوض الأهلي تدريباته اليوم على فترة واحدة فيما يقام مران الغد على فترتين «صباحية ومسائية» على أن يحصل الفريق على راحة يوم الجمعه وفق أجندة الجهاز الفني، والبرنامج الذي وضعه مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق بالتنسيق مع معاونيه.