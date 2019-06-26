رياضة | "فيديو" عمرو وردة أمام النائب العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فيديو" عمرو وردة أمام النائب العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر أحد المحامين تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد عمرو وردة لاعب منتخب مصر بدعوى الإساءة لسمعة مصر إثر قيام فتاة مكسيكية باتهام اللاعب بمحاولة التحرش بها من خلال فيديو ومحادثات على واتس آب بينهما قامت بنشرها على موقع "تويتر".
وزعم الحساب المنسوب للفتاة المكسيكية أنها صديقة لعمرو وردة وبينهما علاقة منذ مدة طويلة لكن مع ذلك فإن الفيديو المنشور يعود إلى تاريخ قديم.
وكانت عارضة أزياء قد اتهمت عمرو وردة بمحاولة التحرش بها عقب مباراة مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا قبل أن تكشف الفتاة المكسيكية عن واقعة جديدة اليوم لكنها حدث بتاريخ قديم.