رياضة | دي ليخت يصفع برشلونة ويختار ناديه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي ليخت يصفع برشلونة ويختار ناديه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات المدافع الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت، لاعب نادي آياكس، على بعد خطوات معدودة من ارتداء قميص البيانكونيري بداية من الموسم المقبل بعد منافسة شرسة على مدار الانتقالات الحالية.

ويحاول فابيو باراتيشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، الوصول إلى اتفاق نهائي مع رايولا والذي يحاول تحقيق اقصى استفادة ممكنة لموكله بالانتقال إلى البيانكونيري.

رايولا يرغب في راتب قيمته 12 مليون يورو من أجل انتقال دي ليخت إلى يوفنتوس، في المقابل جاء عرض يوفنتوس الجديد براتب قيمته 7.5 مليون يورو بالإضافة إلى بعض الإضافات ليصل الراتب لمبلغ قريب من 12 مليون يورو لإرضاء الموهبة الهولندية.

وأكد راديو كتالونيا أمس، أن المدافع صاحب ال19 عام أصبح بنسبة تتخطى 95% لاعبا ليوفنتوس بداية من الموسم المقبل، مع وجود 5% فقط تتيح انتقاله إلى برشلونة في الانتقالات الحالية.

يوفنتوس مستعد لإرضاء آياكس بعرض مالي تبلغ قيمته 67 مليون يورو في مقابل التخلي عن دي ليخت، ولكن يبقى الوقوف على كافة تفاصيل التعاقد مع المدافع الهولندي.