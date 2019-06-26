رياضة | عاجل.. فتاة مكسيكية تتهم عمرو وردة بـ"فيديو جنسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فتاة مكسيكية تتهم عمرو وردة بـ"فيديو جنسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت فتاة مكسيكية عمرو وردة نجم منتخب مصر بمحاولة التحرش بها من خلال فيديو ومحادثات على واتس آب بينهما وقامت بنشرها على موقع "تويتر".

وزعم الحساب المنسوب للفتاة المكسيكية أنها صديقة لعمرو وردة وبينهما علاقة منذ مدة طويلة لكن مع ذلك فإن الفيديو المنشور يعود إلى تاريخ قديم.

Advertisements

وكانت عارضة أزياء قد اتهمت عمرو وردة بمحاولة التحرش بها عقب مباراة مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا قبل أن تكشف الفتاة المكسيكية عن واقعة جديدة اليوم لكنها حدث بتاريخ قديم.