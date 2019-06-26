رياضة | مفاجأة أوروبية في تطبيق تقنية الفيديو بأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة أوروبية في تطبيق تقنية الفيديو بأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على الاستعانة بحكام أوروبيين لتولي تقنية الفيديو في مباريات كأس الأمم الإفريقية.

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واتفق مسؤولو كاف مع الاتحاد الهولندي، على استقدام 3 حكام لتولي تطبيق تقنية الفيديو خلال الدور ربع النهائي للبطولة المقامة في القاهرة وحتى 19 يوليو المقبل.

وقرر الكاف، تطبيق تقنية الفيديو من الدور ربع النهائي في البطولة على أن يتولى المهمة حكام من أوروبا، منعًا لتكرار أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا.