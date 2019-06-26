رياضة | برشلونة يحدد بديل دي ليخت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحدد بديل دي ليخت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي برشلونة الإسباني، في التعاقد مع السويدي فيكتور لينديلوف، مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة يريد التعاقد مع لينديلوف من مانشستر يونايتد بعد فشل النادي في حسم صفقة ماتياس دي ليخت من أياكس الذي اقترب من يوفنتوس.

وتابعت الصحيفة أن برشلونة بدأ مفاوضاته مع مانشستر يونايتد بخصوص التعاقد مع لينديلوف في الصيف الجاري.

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وشددت الصحيفة على أن المدافع السويدي يريد الانتقال لصفوف برشلونة لكن مانشستر يونايتد يرفض التخلي عنه هذا الصيف.

ويعد لينديلوف من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب أولي سولشاير في الفترة المقبلة.

وحول برشلونة نظره نحو لينديلوف في ظل صعوبة التعاقد مع دي ليخت الذي يريد 12 مليون يورو سنويا من أجل الموافقة على الانتقال لصفوف البارسا.