رياضة | تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الجزائر والسنغال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الجزائر والسنغال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفر الاجتماع الفني لمباراة السنغال والجزائر والذي تم عقده صباح اليوم، وحضره وليد مهدي رئيس المجموعة ومندوبي المنتخبين وممثلي الكاف والداخلية والجهات المعنية عن الآتي:-

تم تخصيص الدرجة الأولي شمال والثالثة شمال لجمهور فريق السنغال علي ان يتم دخول الجماهير من باب ٥ والأولي يمين والثالثة يمين لجمهور فريق الجزائر علي ان يتم الدخول من باب ٣، والدرجة الثانية مخصصة لحاملي تذكرة الثانية.

وتم الاتفاق علي فتح باب الاستاد امام الجماهير من الساعة الثانية ظهرا وحتي الساعة السادسة وتم التاكيد علي منع الأجسام المعدنية واللافتات المسيئة والسياسية والشماريخ