رياضة | أمم إفريقيا 2019 تنتظر دخول قائمة الأعلى تهديفا في التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمم إفريقيا 2019 تنتظر دخول قائمة الأعلى تهديفا في التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

27 هدفًا تم تسجيلهم في الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا توتال مصر ٢٠١٩، بمعدل 2,25 هدف في كل مباراة، والشوط الثاني كان الأوفر حظًا بواقع ١٥ هدفًا، بينما كان نصيب الشوط الاول ١٢ هدفًا، من الـ١٢ مباراة التي تم تسجيلهم .

2,25 هذا المعدل التهديفي قد يراه البعض معقولًا، وقد يراه البعض الاخر مؤشرًا لاحتمالية دخول البطولة الحالية تاريخ البطولات الإفريقية، من حيث اقتحام قائمة البطولات الأكثر تهديفًا، إذا وضعنا في الاعتبار أن المرتبة العاشرة في القائمة كان من نصيب بطولة بوركينا فاسو عام ١٩٩٨ ، التي توج بلقبها المنتخب المصري، والتي كان المعدل التهديفي فيها 2,9 ، بواقع 93 هدفًا تم تسجيلهم في ٣٢ مباراة .

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الوقت لازال مبكرًا للغاية على الأقل لدخول القائمة ولو في المرتبة العاشرة، وقد ترتفع الطموحات مع احتدام المنافسات في الأدوار المقبلة، وترتفع البطولة الحالية لمراتب أعلى في القائمة خاصة أن المركز التاسع كان بمعدل ٣ أهداف في المباراة الواحدة، بتسجيل ٥٤ هدفًا في ١٨ مباراة.

أما المركز الثامن كان من نصيب بطولة أنجولا ٢٠٠٨، وكان المعدل فيه ٣.١ أهداف في المباراة الواحدة بتسجيل ٩٩ هدفًا من ٣٢ مباراة.

الجدير بالذكر أن أكثر البطولات من حيث المعدل التهديفي كانت عام 1962، والتي شهدت تسجيل ١٨ هدفًا خلال ٤ مباريات بمعدل 4.5 هدف في المباراة .