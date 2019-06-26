رياضة | هنري سافيه: الجزائر هي العقبة الوحيدة للسنغال في دور المجموعات

أكد هنري سافيه لاعب منتخب السنغال أنهم مستعدون لمباراة الجزائر غدًا في الجولة الثانية لبطولة أمم إفريقيا، ومن بعدها كينيا.

وأضاف : الجزائر هي العقبة التي تواجهنا في المجموعة الثالثة.

وتابع سافيه، علينا القيام بما يلزم للإستمرار في المنافسات وتحقيق الانتصار على الخضر، وكل اللاعبين يركزون جيدًا استعدادًا لمباراة الغد.

أوضح أن فريقه استعد جيدًا لمباراة الجزائر ولديه طموح كبيرة في تحقيق الفوز وتقديم مستويات عالية.