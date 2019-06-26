رياضة | مدرب كينيا: تعلمنا من الجزائر ولسنا أقل من أوغندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب كينيا: تعلمنا من الجزائر ولسنا أقل من أوغندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى سباستيان مينييه المدير الفني لمنتخب كينيا أنه يجب التعلم من مباراة الجزائر في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2019.

أضاف منييه: "كنا نعلم أن البطولة ستكون صعبة ولكن نسعى لتحقيق مفاجأة، وهناك بعض الفرق التي حققت مفاجأة مثل أوغندا التي هزت الكونغو الديمقراطية وكذلك زامبيا التي توجت باللقب من قبل على حساب منتخبات كبيرة.

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وأكد سباستيان مينييه أنه يحتاج لثلاث نقاط من مباراة تنزانيا ببطولة كأس الأمم الإفريقية، رغم صعوبتها، مشيرا إلى أنه لعب شوط أول سييء ضد الجزائر ثم تحسن الأداء في الشوط الثاني والحظ لم يحالفه في المباراة.

وأردف: "في أوقات من المباراة الماضية حاولنا السيطرة على وسط الملعب وهو ما لم نجيد تنفيذه بالشوط الأول، ولدينا إمكانيات وسنظهرها للقارة السمراء".