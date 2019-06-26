الامارات | اتهام جديد لعمرو وردة بالتحرش بفتاة مكسيكية

شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام جديد لعمرو وردة بالتحرش بفتاة مكسيكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت فتاة مكسيكية تدعى جيوفانا، اتهاماً للاعب منتخب مصر، عمرو وردة، بمحاولته التحرش بها، عن طريق بعض المراسلات على "إنستغرام".

ونشرت الفتاة المكسيكية على حسابها في "تويتر" نص المحادثات التي جمعتها باللاعب المصري، على "إنستغرام"، كما نشرت مقاطع صوتية ومقطع فيديو فاضح، ادعت أنه للاعب.

ويأتي الاتهام الجديد، بعد أيام قليلة من توجيه عارضة أزياء مصرية، تدعى ميرهان، اتهاماً لعمرو وردة، بالتحرش بها كتابياً عن طريق "إنستغرام".