مختار مختار يرفض التفريط فى هذا اللاعب لحاجة الانتاج الحربى لخدماته...

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جدة - عمرو شويل تمسك مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى بخدمات مدافعه أحمد دويدار مؤكداً حاجة الفريق لجهوده الموسم الجديد بعد تعافيه من الاصابة . وأصيب دويدار بقطع فى وتر أكيليس خلال ودية الإنتاج الحربى مع سيراميكا كليوباترا نهاية يناير الماضى. Advertisements واحتل الإنتاج الحربى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة جمعها من 34 مباراة حيث فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا. وهبطت أندية النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

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