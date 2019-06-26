شكرا لقرائتكم جماهير الزمالك وفرجانى ساسي .. العشق المتبادل يتنهى ببقاء الرسام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لعبت جماهير الزمالك، على أوتار العشق والمحبة للدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق ومنتخب نسور قرطاج، وأقنعته بعدم الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأظهرت جماهير الزمالك حبها وعشقها الكبيرين لفرجانى من خلال دعمها للمنتخب التونسى فى مباراته أمس ضد أنجولا، والتى انتهت بتعادل المنتخبين بهدف لكل منهما، فى بطولة أمم أفريقيا 2019، الأمر الذى دفع اللاعب للعدول عن فكرة الرحيل عن الزمالك، والاستمرار بالموسم المقبل.

وبحسب مصدر مقرب من اللاعب، بأن ساسى يشعر بحالة كبيرة من السعادة جراء مشاعر الحب والود بينه وبين جماهير الزمالك، لذلك بدأ اللاعب يفكر جديًا فى العدول عن فكرة الرحيل فى الصيف.