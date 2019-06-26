شكرا لقرائتكم أمح يهنئ صلاح أمين على انضمامه لصفوف مصر المقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ المشجع الأهلاوى الشهير أمح من ذو القدرات الخاصة، اللاعب صلاح أمين على انضمامه لصفوف فريق مصر المقاصة فى الموسم الجديد . ونشر أمح صورته مع أمين عبر صفحته الشخصية على إنستجرام ، معلقا : أخويا صلاح أمين مبسوط بنجاحك و إنك فى تقدم . Advertisements

امح وصلاح امين



أمح وصلاح أمين وأعلن مسئولو نادى مصر المقاصة عن إنضمام صلاح أمين إلى الفريق الفيومى أمس الثلاثاء .

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