شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يؤجل فترة إعداد الموسم المقبل أسبوعا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى على تأجيل فترة الإعداد لـ 10 يوليو المقبل بعدما كان مقرراً لها 3 يوليو بسبب إنطلاق مسابقة الدوري فى سبتمبر المقبل وعدم وجود ارتباطات قادمة للفريق فى الوقت الراهن .

واحتل الإنتاج الحربى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة جمعها من 34 مباراة حيث فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا. Advertisements وهبطت أندية النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".

وستنتهى مسابقة الدورى العام يوم 30 يوليو المقبل بمباراة الأهلى والزمالك، ويتصدر الأحمر المسابقة 74 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث بـ68 نقطة.