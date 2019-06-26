شكرا لقرائتكم أحمد رؤوف يتلقى عرضا للعب فى الخليج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحمد رؤوف مهاجم الإنتاج الحربى يتلقى عرضين من الدوري الممتاز وأخر خليجى للإنتقال إلي أحدهم فى فترة الانتقالات الصيفية

ويدرس رؤوف على دراسة الثلاث عروض واختيار الانسب من بينهم خلال الفترة الحالية .

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وكان الإنتاج الحربى، قد أنهى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.

وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".