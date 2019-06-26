شكرا لقرائتكم منتخب السلة يواجه بروندى اليوم فى التصفيات الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى اليوم الأربعاء منتخب رجال كرة السلة مع نظيره الرواندي فى التصفيات الإفريقية للمنطقة الخامسة والتى تقام بأوغندا وتستمر حتى 1 يوليو المقبل . Advertisements ويقع منتخب الرجال بجانب منتخبات كينيا ورواندا وأوغندا وتنزانيا . وعلى مستوى السيدات يلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره الكينى وفقا لما أسفرت عنه القرعة حيث وقع المنتخب مع أوغندا وكينيا ورواندا .

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