شكرا لقرائتكم زي النهاردة.. رحيل اتحاد الكرة يعلن رحيل كوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 26 يونيو 2018 أعلن اتحاد الكرة رحيل الأرجنتينى هيكتور كوبر عن تدريب منتخب مصر .

وبدأت رحلة كوبر مع المنتخب الوطنى فى الثانى من مارس عام 2015، وانتهت مع توديع الفراعنة للمونديال بعد مرور 1211 يوم أى 3 سنوات و 3 شهور و 3 أسابيع، لتكون بمثابة رحلة عنوانها الشهد والدموع بعدما شهدت إنجازات فريدة لم تتحقق منذ زمن طويل، بينما جاءت النهاية تعيسة للغاية .

وكان كوبر قاد منتخب الفراعنة فى 37 مباراة "22 رسمية، 15 ودية"، فاز فى 20 وخسر 11 وتعادل فى 6 وسجل المنتخب تحت قيادته 48 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

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ونجح كوبر فى تحقيق الحلم الأكبر للمصريين بالتأهل لكأس العالم بعد غياب لمدة 28 عاما، كما نجح فى قيادة الفراعنة إلى التأهل إلى بطولة الأمم الأفريقية 2017 بالجابون بعد غياب عن آخر 3 بطولات ، فضلا عن التأهل للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية قبل الخسارة من منتخب الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

وبتلك الإنجازات، حصل المدير الفنى الأرجنتينى على جائزة أفضل مدير فنى فى أفريقيا فى حفل جوائز الاتحاد الأفريقى عن عام 2017.

ولعبت مصر تحت قيادة كوبر فى نسخة مونديال 2018 ثلاثة مواجهات خسرتهم جميعاً أمام أوروجواى بهدف دون رد، ثم روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وأخيراً أمام السعودية بهدفين مقابل هدف ، ليتذيل ترتيب المجموعة الأولى دون حصد أي نقطة.