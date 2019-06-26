شكرا لقرائتكم الأولمبي السكندري يستضيف البطولة الدولية لتنس الطاولة لمتحدي الإعاقة.. صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أقيم حفل افتتاح البطولة الدولية والأفريقية المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 اليوم الثلاثاء بالصالة المغطاة بنادى الاوليمبى السكندرى برئاسة المهندس طارق السيد.



البطولة الدولية لتنس الطاولة لمتحدي الإعاقة (1)



البطولة الدولية لتنس الطاولة لمتحدي الإعاقة (2)



البطولة الدولية لتنس الطاولة لمتحدي الإعاقة (3)

وتستمر البطولة حتي 3 يوليو 2019، وذلك بمشاركة 27 دولة وهم : مصر ، فرنسا، المانيا ، السويد، اليونان ، ايطاليا ، بلجيكا ، تركيا ، الهند ، تايلاند ، اندونسيا ، ماليزيا ، كوريا الجنونبية، كازخستان ، الكويت ، العراق ، الجزائر ، المغرب ،ليبيا ،فلسطين ،تونس، جنوب افريقيا، نيجيريا ، كوت دفوار ، الدنمراك ، السعودية واليابان.

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البطولة الدولية لتنس الطاولة لمتحدي الإعاقة (4)



البطولة الدولية لتنس الطاولة لمتحدي الإعاقة (5)



البطولة الدولية لتنس الطاولة لمتحدي الإعاقة (6)



البطولة الدولية لتنس الطاولة لمتحدي الإعاقة (7)

وبحضور معتز عاشور رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة ، وصبري سالم رئيس مجلس إدارة نادي المستقبل منظم البطولة، وسامح عيد عضو مجلس إدارة نادي المستقبل والبطل الأوليمبى ، والمهندس عبد العزيز السيسي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاوله ورئيس اللجنة المنظمة للبطولةوحضر الافتتاح ممثلا لمجلس إدارة النادي الأوليمبى .



البطولة الدولية لتنس الطاولة لمتحدي الإعاقة (9)



البطولة الدولية لتنس الطاولة لمتحدي الإعاقة (10)



البطولة الدولية لتنس الطاولة لمتحدي الإعاقة (11)



البطولة الدولية لتنس الطاولة لمتحدي الإعاقة (12)

وأيضت الإعلامي عز الدين عبد الجواد ، وأميره قاسم ، وأعضاء مجلس إدارة نادي الأوليمبى، والمحاسب. سعيد عبد النبي المدير التنفيذي لنادي الأوليمبى ، ونجلاء خليل مديرة الصاله المغطاة والمجهود الرائع هي وموظفي الصاله لإخراج هذا التنظيم الرائع .



البطولة الدولية لتنس الطاولة لمتحدي الإعاقة (13)



البطولة الدولية لتنس الطاولة لمتحدي الإعاقة (14)



البطولة الدولية لتنس الطاولة لمتحدي الإعاقة (15)

و كذلك بحضور رئيس اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري لتنس الطاوله ورئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس الاتحاد الدولي وأعضاء الاتحاد ، ومنطقة اسكندرية لتنس الطاوله بكامل أعضائها .