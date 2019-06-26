تركي آل الشيخ يتقدم استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم ويصرح عبر حسابه على تويتر

كشف تركي أل شيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، ومالك نادي بيراميدز السابق، على أنه قد قام بتقديم استقالته من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك بعد أن انتهى من السنة الأولى من البطولة العربية في شكلها الجديد.

حيث قد قال من خلال حسابه الشخصي عبر موقع تويتر:” بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم متمنيا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الأندية العربية”.

كم أضاف عبر حسابه الشخصي على موقع تودينات تويتر الأتي: “كما أتقدم باستقالتي من الرئاسة الشرفية لناديي الوحدة والتعاون شاكرًا ومقدرًا ومتمنيًا لهم التوفيق والنجاح في القادم من الأيام”، ويذكر بأن تركي أل شيخ أسس نادي جديد في مصر أسمها نادي بيراميدز، وكان رئيسه لفترة زمنية قصيرة ثم قام ببيعه في الوقت الحالي.