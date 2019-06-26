مصر والكونغو على رأس مواعيد مباريات "الأربعاء الأفريقي" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: تنطلق اليوم الأربعاء 26 يوليو مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يوليو حتى 19 يونيو. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة: كأس أمم أفريقيا Advertisements 04:30 ـ نيجيريا VS غينيا ـ القناة الناقلة: تايم سبورت و beIN MAX 1 HD 07:00 ـ أوغندا VS زيمبابوي ـ القناة الناقلة : تايم سبورت و beIN MAX 1 HD 10:00 ـ مصر VS الكونغو ـ القناة الناقلة : تايم سبورت و beIN MAX 1 HD

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