محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- أسامة عبد النبي وجلال المسيري ومحمد حسام الدين وأحمد جمعة وروجيه أنيس ونادر نبيل ومحمود بكار وأحمد طرانة وأحمد النجار ومحمود عبدالناصر وحازم جودة 5 أيام هي حصيلة الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر، خلال الفترة ما بين 21 وحتى 19 يوليو، والتي شهدت العديد من الأحداث على مستوى النتائج والمواقف للمنتخبات الـ24 المشاركة في الكان. الجولة الأولى لدور المجموعات شهدت إقامة 12 مباراة ضمن 6 مجموعات تحتضنها القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس. الأيام الخمسة طوال مدة لعب مباريات الجولة الأولى شهدت مواقف عديدة لاحتفالات اللاعبين بأهدافهم والتي وصلت لـ27 هدفا سجلت خلال الجولة.

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كانت هذه تفاصيل خبر الكرة في الملعب وأهازيج بالمدرج.. الصورة تتحدث فى "ألبوم" الجولة الأولى لأمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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