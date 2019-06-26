رياضة | مانويل جوزيه يختار التشكيل ويطالب باستبعاد لاعب واحد أمام الكونغو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانويل جوزيه يختار التشكيل ويطالب باستبعاد لاعب واحد أمام الكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي من خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر باستبعاد مروان محسن من تشكيل الفراعنة في مباراة الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس الأمم الإفريقية.

وأوضح مانويل جوزيه أن خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر يجب أن يعتمد أمام الكونغو الديمقراطية على نفس التشكيل الذي لعب به أمام زيمبابوي باستثناء مروان محسن.

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وقال مانويل جوزيه في تصريحات تليفزيونية: "العالم كله ينتظر ماذا سيقدم محمد صلاح لكنه لن يصنع المعجزات مفرده ويجب مساعدته بـ3 أو 4 لاعبين على الأقل خاصة القادمين من الخلف مثل عبد الله السعيد ومحمود حسن تريزيجيه والمهاجم مروان محس".