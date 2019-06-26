رياضة | كوستا يفجر قنبلة في أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوستا يفجر قنبلة في أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم عن مفاجأة بخصوص مستقبل دييجو كوستا مع أتلتيكو مدريد في الفترة المقبلة.

وقال برنامج الشرينتيجو الشهير في إسبانيا، إن اتلتيكو مدريد أبلغ دييجو كوستا بإمكانية رحيله عن صفوف الفريق هذا الصيف إذا حصل على عرض جيد.

Advertisements

ويرغب أتلتيكو مدريد في ثورة حقيقة في صفوف الفريق بعد رحيل لوكاس هيرنانديز وخوانفران وجودين وفيليبي لويس وانطوان جريزمان واقتراب ورودريجو هيرنانديز من الرحيل أيضا.

وينوي دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد الاعتماد على الفارو موراتا، كمهاجم أساسي في صفوف الروخي بلانكوس بالموسم المقبل حال رحيل دييجو كوستا.

وارتبط أتلتيكو مدريد في الفترة الماضية بالتعاقد مع الأوروجوياني إدينسون كافاني من باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الصيف.