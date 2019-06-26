رياضة | بايرن ميونيخ يطلب التعاقد مع جناح برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يطلب التعاقد مع جناح برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل الجناح الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي، لاعب نادي برشلونة، ضمن قائمة اهتمامات بايرن ميونخ الألماني في الفترة الماضية لتعويض فشل ضم اللاعب الألماني، لوريه ساني في الانتقالات الحالية.

وحاول بايرن ميونخ مرارا وتكرارا على مدار الشهر الماضي ضم لوريه ساني من مانشستر سيتي، ولكن تمسك النادي الإنجليزي باللاعب حال دون ذلك، ليبدأ وضع قائمة البدلاء لتعويضه في الفريق.

التعاقد مع ساني أصبح شبه مستحيل، مع رغبة جوارديولا في استمراره في الفريق ومحاولة إقناعه من أجل تجديد عقده، وبعدما حاول بايرن ميونخ بشتى الطرق التعاقد معه ليصبح الأمر غير ممكن حدوثه حاليا.

الخيار البديل لضم ساني هو إعادة عثمان ديمبيلي إلى الدوري الألماني مجددا ولكن من بوابة العملاق البافاري، مستغلا قلة دقائق اللعب التي يحصل عليها اللاعب مع برشلونة في الموسم الماضي.

ولعب ديمبيلي مسبقا في بروسيا دورتموند، قبل الانتقال إلى برشلونة وقدم مستوى ملفت مع الجراد الأصغر دفع برشلونة لدفع قيمة 150 مليون يورو من أجل التعاقد معه، ولكنه ابتعد عن المشاركة مع البلوجرانا في الموسم الماضي بعد قناعة فالفيردي بكوتينيو في مركز الجناح الأيسر