رياضة | جوزيه: محمد صلاح لن يصنع المعجزات بدون "ثلاثي" المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوزيه: محمد صلاح لن يصنع المعجزات بدون "ثلاثي" المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي بعدم الاعتماد على محمد صلاح نجم منتخب مصر كليًا لأنه لن يفعل كل شيء بمفرده في كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال مانويل جوزيه في تصريحات تليفزيونية: "العالم كله ينتظر ماذا سيقدم محمد صلاح لكنه لن يصنع المعجزات مفرده ويجب مساعدته بـ3 أو 4 لاعبين على الأقل خاصة القادمين من الخلف مثل عبد الله السعيد ومحمود حسن تريزيجيه والمهاجم مروان محس".

وأوضح مانويل جوزيه أن خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر يجب أن يعتمد أمام الكونغو الديمقراطية على نفس التشكيل الذي لعب به أمام زيمبابوي باستثناء مروان محسن.