رياضة | ميسي يفتح النار على كوبا أمريكا.. واللجنة المنظمة ترد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يفتح النار على كوبا أمريكا.. واللجنة المنظمة ترد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد المنظمون لبطولة كوبا أمريكا على الانتقادات الأخيرة التي أطلقها ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين ضد البطولة المقامة في البرازيل.

Advertisements

وأبدى ميسي غضبه من سوء أرضية الملاعب التي تقام عليها كوبا أمريكا، عقب تأهل الأرجنتين إلى دور الثمانية، ودعمه في التصريحات كلا من الكولومبي خاميس رودريجيز والأوروجوائي لويس سواريز.

وذكرت شبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية أن اللجنة المنظمة لكوبا أمريكا ترى أن مستوى الملاعب جيد والعشب مثالي لإقامة البطولة وذلك حسب تصريحات تياجو يانوزي مدير البطولة: "لدينا خبراء يعملون على مواجهة هذه التحديات في كوبا أمريكا".