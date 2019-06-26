رياضة | عنتيل جديد.. اتهام شبيه "ميسي" باستغلال 23 امرأة جنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عنتيل جديد.. اتهام شبيه "ميسي" باستغلال 23 امرأة جنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه رضا برستش الملقب بشبيه ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني اتهامات استغلال أكثر من 23 امرأة جنسيًا في إيران بعدما أقنعهن أنه ميسي الحقيقي.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية أن 23 ضحية رفعن بالفعل دعوى قضائية ضد ذلك المحتال بعد افتضاح أمره أنه ليس ميسي الحقيقي.

وبدأت قصة الشبه بقيام والد رضا بالتقاط صور له وهو يرتدى قميصا لبرشلونة يحمل الرقم 10 وبدأ رضا البالغ من العمر 25 عامًا بعد ذلك بحلاقة شعره وإطلاق لحيته بحيث أصبح نسخة طبق الأصل من ميسي.