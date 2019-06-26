رياضة | نيجيريا تخشى مفاجآت غينيا في أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيجيريا تخشى مفاجآت غينيا في أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصطدم منتخب نيجيريا بمنتخب غينيا في الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تضم أيضًا بوروندي ومدغشقر.

ويتصدر منتخب نيجيريا جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط ثم غينيا ومدغشقر برصيد نقطة وحدة بعد التعادل في مباراة الجولة الأولى.

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ويخشى منتخب نيجيريا مفاجآت غينيا في مباراة اليوم رغم سعيه نحو الفوز والتأهل لدور الـ16 من أمم إفريقيا 2019 ولذلك سيدفع جيرنوت رور مدرب النسور بأحمد موسى وأوديون إيجالو في التشكيل الأساسي بعدما جلس على دكة البدلاء في مباراة الجولة الأولى.

ويأمل بول بوت فى قيادة منتخب غينيا لتكرار إنجازه السابق مع منتخب بوركينا فاسو، حينما وصلت إلى نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2013