رياضة | أزمة طاحنة تهدد باريس سان جيرمان

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يحاول مسؤولو باريس سان جيرمان الفرنسي إعادة هيكلة الفريق بصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية في تقرير لها إلى أن الإدارة الباريسية تحاول تدبير 20 مليون يورو قبل حلول يوم 30 يونيو الجاري.
وأوضحت الصحيفة أن هذا المبلغ مع الاستغناء عن الثنائي داني ألفيس وجيانلويجي بوفون، والتخلص من رواتبهم الكبيرة، سيدفع النادي الباريسي للتحرك بحرية في سوق الانتقالات الصيفية، وتفادي اختراق لوائح اللعب المالي النظيف.