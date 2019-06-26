رياضة | مدرب المنتخب يحذر من أخطر لاعب في الكونغو الديمقراطية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب المنتخب يحذر من أخطر لاعب في الكونغو الديمقراطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر هاني رمزي مدرب منتخب مصر من خطور منتخب الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأكد هاني رمزي في تصريحات تليفزيونية أن بول خوسيه موبوكو صانع ألعاب الكونغو الديمقراطية والذي يلعب في ستاندارد لييج البلجيكي وأحرز 6 أهداف مع منتخب بلاده في مسيرته الدولية.

وأوضح هاني رمزي أن هدف منتخب مصر الفوز على الكونغو الديمقراطية للتأهل لدور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2019.