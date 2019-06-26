رياضة | مصر تبحث عن تذكرة التأهل أمام الكونغو.. وأوغندا طمعانة في زيمبابوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر تبحث عن تذكرة التأهل أمام الكونغو.. وأوغندا طمعانة في زيمبابوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلعب منتخب مصر في الساعة العاشرة مساء اليوم مع منتخب الكونغو الديمقراطية، فى إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

ويبحث منتخب مصر عن تحقيق الفوز من أجل ضمن التأهل لدور الـ16 من بطولة أمم إفريقيا بعدما نجح في الفوز في الجولة الأولى على زيمبابوي بهدف نظيف.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن أوغندا المتصدرة بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين.

ويدرس خافيير أجيري مدرب منتخب مصر الدفع بمحمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي كمهاجم صريح على حساب مروان محسن على أن يشارك وليد سليمان في مركز الجناح الأيمن.

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أوغندا وزيمبابوي

ويسبق لقاء مصر والكونغو الديمقراطية مباراة أوغندا وزيمبابوي في المجموعة ذاتها ويبحث فيها المنتخب الأوغندي بقيادة سيباستيان ديسابر عن تحقيق الفوز وانتزاع تذكرة التأهل لثمن نهائي أمم إفريقيا 2019 قبل مباراة مصر في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة.

ويعتمد منتخب أوغندا على تألق صانع الألعاب فاروق ميا وخبرة دينيس أونيانجو حارس مرمى فريق صن داونز الجنوب إفريقي.