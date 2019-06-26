رياضة | 5 مباريات لا تفوتك في الجولة الثانية من أمم إفريقيا 2019 (مواعيد)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مباريات لا تفوتك في الجولة الثانية من أمم إفريقيا 2019 (مواعيد) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد الجولة الثانية في دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية مواجهات من العيار الثقيل تبدأ من مباراة مصر والكونغو في المجموعة الأولى في الساعة العاشرة مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي.

مباريات قمة في الجولة الثانية

السنغال والجزائر في الساعة السابعة مساء غد في المجموعة الثالثة

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تونس ومالي في الساعة الرابعة والنصف مساء الجمعة في المجموعة الخامسة

المغرب وكوت ديفوار في الساعة السابعة مساء الجمعة في المجموعة الرابع

الكاميرون وغانا في الساعة السابعة مساء يوم السبت المقبل في المجموعة السادسة