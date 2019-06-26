كريستيانو رونالدو يمنح موظفي الفندق «بقشيش» لا يُصدق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستمتع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي الصيفية التي يقضيها رفقة عائلته، بعد موسم شاق مع فريقه، وقبل انطلاق منافسات الدوري الجديد.

صحيفة “ذا صن” البريطانية، ذكرت أن اللاعب اختار أن يستمتع بعطلته بعيدا عن الأضواء والكاميرات، والأهم عن مصوري “باباراتزي”، مضيفة أن النصف الأول من إجازته كان في منتجع فخم في كوستا نافارينو باليونان، وذلك للعام الثاني على التوالي.

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رونالدو صاحب الـ 34 عاما، بعدها، انتقل برفقة صديقته وأولاده الأربعة للاستمتاع بما تبقى من عطلته على متن يخت فاخر في منطقة “الريفيرا” الفرنسية.. وقبل أن يغادر اليونان، تقول الصحيفة، كان رونالدو كريما مع موظفي المنتجع السياحي الفاخر، حيث ترك لعشرة منهم بقشيشا تقدر قيمته بنحو 18 ألف جنيه إسترليني ما يعادل (23 ألف دولار أمريكي).

وذكرت “ذا صن” أن قضاء الليلة الواحدة في ذلك المنتجع يكلف على الأقل 9 ألاف دولار لليلة الواحدة، مشيرة إلى أن قيمة تأجير اليخت في الريفيرا تقدر بـ180 ألف جنيه إسترليني (229 ألف دولار) في الأسبوع.

والعام الماضي، قضى النجم البرتغالي فترة من إجازته بنفس المنتجع في اليونان، وسار على نفس المنوال، حيث ترك لخمسة من موظفيه بقشيشا بقيمة 17850 جنيه إسترليني (23 ألف دولار أميركي).