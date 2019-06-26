شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر أغلى منتخب عربي في أمم أفريقيا.. و"الفراعنة" ثانياً والان مع التفاصيل

كشف موقع ترانسفير ماركيت عن القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تحتضنها مصر حتى 19 يوليو (تموز) المقبل.

وجاء المنتخب الجزائري في المرتبة الرابعة أفريقياً بقيمة تسويقية بـ196.6مليون يورو، فيما تصدر المنتخب السنغالي قائمة الأغلى بـ383.8 مليون يورو.

ويعتبر المنتخب الجزائري أغلى منتبخب عربي تسويقياً بـ196.6 مليرون يورو، يليه المنتخب المصري في المركز الثاني بـ196.2 مليون يورو والمغربي في المركز الثالث بـ175.3 مليون يورو.