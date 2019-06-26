شكرا لقرائتكم الأهلى يستخرج تأشيرة إسبانيا لـ محمد نجيب لحضور المعسكر رغم انتهاء عقده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استخرج مسئولو النادي الأهلي تأشيرة إسبانيا لمحمد نجيب مدافع الفريق، تمهيدآ لانتظامه في معسكر الفريق هناك ،وذلك رغم انتهاء عقده مع الأهلى بنهاية الموسم الجاري، وعدم وجود اي نية لتجديد تعاقده.
وأكد مسئولو الأهلى أن المعسكر سيقام فى مدينة اليكانتي الإسبانية، ويسافر الأهلي يوم 4 يوليو المقبل لاسبانيا، بعد قيام جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري بإستخراج التأشيرة يوم السبت الماضي.
واستأنف الأهلي تدريباته مساء السبت الماضي بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 25 يومًا تقريبًا لعد ارتباط الفريق بأي مباريات رسمية خلال الفترة الحالية، ومشاركة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 2019.
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