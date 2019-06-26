شكرا لقرائتكم رمضان صبحى يتماثل لشفاء وينتظم في تدريبات الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الفني للأهلي تماثل رمضان صبحي لاعب الفريق للشفاء من الإصابة التى لحقت به مؤخراً في الركبة وحرمته من المشاركة في أكثر من مران خاضه الاهلي على ملعبه بالتتش على مدار الأيام الماضية.

وإنتظم رمضان صبحي في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على ملعب التتش بعد تعافيه من الاصابة الخفيفة التي تعرض لها في الركبة حيث شارك في المران البدني وتدريبات الكرة بعدما سبق واكتفى باداء جلسة في الجيم أمس الأول.

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ويخوض الأهلي فترة اعداد في القاهرة قبل السفر الى إسبانيا مطلع الشهر المقبل لإقامة معسكر تدريبي يشتمل على بعض التجارب الودية.