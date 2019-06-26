’’جه يكحلها عماها‘‘.. تعليق مستفز من ’’عمرو وردة‘‘ في أول رد له على واقعة التحرش

كتب: ضياء السقا

استفز عمرو وردة لاعب وسط المنتخب الوطني، الجماهير المصرية، في أول تعليق له على واقعة تحرشه بعارضة الأزياء، ميريهان.

وبحسب موقع "سوبر كورة"، داعب عمرو وردة، الإعلاميين المتواجدين على هامش مران الفراعنة، مساء الثلاثاء، قائلا: "البنت وحشة أوي"، في إشارة منه إلى الفتاة التى اتهمته بالتحرش علي السوشيال ميديا.

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وكان المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، قد علق على واقعة اتهام وردة ، بالتحرش، مشيرا إلى أن الأنباء المتواترة حول استبعاده من المعسكر غير صحيحة.

وقال أجيري، خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي، قبل مباراة الكونغو: "وردة لاعب في الفريق، ويتدرب جيدا وليس هناك أي أزمة معه".

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وتابع المدرب المكسيكي: "الأمور السلوكية في المنتخب جيدة ومن سيخرج عن النص لن يكون له مكان".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد شهدت خلال اليومين الماضيين، حالة من الجدل بعد اتهام عارضة أزياء مصرية، بعض لاعبي منتخب مصر، بالتحرش اللفظي بها، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

ونشرت عارضة أزياء، تدعى مريهان، مقطع فيديو، عبر حسابها بانستجرام، -قبل أن تقدم على مسحه- اتهمت خلاله، الثنائي عمرو وردة ومحمود حمدي "الونش" بالتحرش بها لفظيًا، من خلال إرسالهما رسائل لها في نفس التوقيت، وأن هناك ما يشبه ”الرهان“ على مواعدتها، فيما اكتفى أيمن أشرف وأحمد حسن "كوكا" بمشاهدة الستوري الخاص بها.

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