شكرا لقرائتكم مصر لتخطي الكونغو .. ونيجيريا في فخ غينيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 5 ساعات في 26 يونيو 2019 - اخر تحديث في 26 يونيو 2019 / 00:41

يلتقي المنتخب المصري مع منتخب الكونغو الديمقراطية (الأربعاء) على ملعب القاهرة في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر حتى الـ 19 من يوليو المقبل .



Advertisements

ويسعى منتخب البلد المنظم إلى الفوز لحسم بلوغ الدور ثمن النهائي ، إضافة لرغبته في تطمين جماهيره على مستواه بعد الأداء غير المقنع أمام زيمبابوي في الجولة الأولى وفوزه بهدف من دون مقابل، فيما تأمل الكونغو الديمقراطية في تحقيق مفاجأة وخطف النقاط الثلاث لتعويض سقوطها في مستهل مشوارها أمام أوغندا بهدفين من دون مقابل .

ويخوض "الفراعنة" المباراة بصفوف مكتملة بعد تعافى المدافع أحمد حجازي من إصابة في أنفه، وقد يجري المدير الفني للمنتخب المصري المكسيكي خافير أغيري تغييرات على التشكيل الأساسي بعد ظهور المهاجم مروان محسن ولاعبي الوسط عبد الله السعيد ومحمد النني بمستوى فني هابط في المباراة الأولى ويعد وليد سليمان أبرز المرشحين لخوض المباراة .

بدورها ، تسعى أوغندا إلى الفوز على زيمبابوي وضمان التأهل لكنها قد تجد صعوبة بعدما قدمت الأخيرة مستوى جيد أمام مصر خصوصا في الشوط الثاني وكانت قريبة من الظفر بالتعادل .

وعلى ملعب الإسكندرية وضمن المجموعة الثانية يسعى المنتخب النيجيري إلى الفوز على نظيره الغيني لضمان التأهل إلى الدور التالي لكن جماهير "النسور" النيجيرية تشعر بالقلق بعد الفوز الباهت لمنتخب بلادها في الجولة الأولى على بوروندي بهدف يتيم، فيما تعادلت غينيا مع مدغشقر (2-2) ما يعني أن المنتخب الغيني لايزال يحتفظ بأمل التأهل وهو ما سيشعل مواجهة الغد .