شكرا لقرائتكم لاعبو نيجيريا يعلقون إضرابهم على خلفية المكافآت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ابوجا (نيجيريا) - أ ف ب - | منذ 7 ساعات في 26 يونيو 2019 - اخر تحديث في 26 يونيو 2019 / 00:40

علق لاعبو المنتخب النيجيري لكرة القدم إضرابا نفذوه احتجاجا على عدم سداد مكافآت مخصصة لهم على هامش مشاركتهم في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر، بحسب ما أفاد مسؤولون.



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وشارك اللاعبون في تمرين اليوم (الثلثاء) بعد نصف ساعة من موعده المحدد، تحضيرا لمباراتهم في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية ضد غينيا (الأربعاء) في الاسكندرية، بعدما تلقوا وعدا من الاتحاد المحلي بدفع مكافأة فوزهم في المباراة الأولى على بوروندي (1-صفر) بحلول نهاية الأسبوع.

وقال متحدث باسم الاتحاد لوكالة فرانس برس إن "المسألة تم حلها"، مشيرا الى أن مخصصات المكافآت في البطولة وصلت بشكل متأخر، وأوضح أن الاتحاد "تلقى جزءا من الأموال المخصصة للبطولة اليوم، وهو بدأ في تحويلها الى الدولار الأميركي للدفع للاعبين والمسؤولين".

وشدد المتحدث على أن المبلغ الوحيد الذي لا يزال الاتحاد يدين به للاعبين هو مكافأة الفوز في المباراة الأولى، والذي كان من المتوقع أن يتم دفعه بعد نهاية اللقاء الذي أقيم السبت.

وأشار مسؤولون في بعثة المنتخب رفضوا كشف اسمهم، لفرانس برس أنه بنتيجة تطمينات الاتحاد، "تحدث قائد الفريق (جون أوبي ميكيل) للاعبين، وطلب منهم إظهار تفهم، وبعد ذلك وافقوا على التمرن".