رياضة | باريس سان جيرمان يستهدف نجم آخر في صفوف برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يستهدف نجم آخر في صفوف برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن باريس سان جيرمان يراقب لاعبًا جديدًا في برشلونة تحسبًا لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.



وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع البرتغالي نيلسون سيميدو الظهير الأيمن لبرشلونة.



وأكدت الصحيفة الإسبانية بأن باريس سان جيرمان يرغب في جعل سيميدو بديل الظهير البرازيلي للفريق داني ألفيس في بعد أن أعلن الأخير رحيله في الصيف الحالي.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه إذا كان انتقال سيميدو إلى أتلتيكو مدريد معقدًا فإن الأمر يصبح أكثر تعقيدًا عندما تكون الوجهة المقبلة هي باريس سان جيرمان.



وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن مسئولي باريس سان جيرمان بإمكانهم إقناع سيميدو بالقدوم إلى PSG عن طريق وعده باللعب أساسيًا لاسيما أنه يتقاسم دقائق اللعب في برشلونة مع سيرجي روبيرتو.



يذكر أن باريس سان جيرمان يستهدف أيضًا الحصول على خدمات البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة في الموسم المقبل.